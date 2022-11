Bundesliga Traumtore als WM-Bewerbung: Dortmund feiert Moukoko

Elf Bundesliga-Tore stehen für Moukoko saisonübergreifend mittlerweile zu Buche - kein Profi war bei dieser Marke jünger. Mehr und mehr schließt er die Lücke, die der an Krebs erkrankte Neuzugang Sébastien Haller im BVB-Angriff hinterlassen hat. Den vereinsinternen Zweikampf mit dem Sommerzukauf Anthony Modeste hat Moukoko mittlerweile gewonnen.

Gleichwohl stocken die Gespräche um eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages seit Monaten. Das gute Verhältnis zu Trainer Terzic könnte dazu beitragen, dass der Jungstar dem BVB die Treue hält. "Ich habe das Vertrauen von Edin, kenne das Umfeld und fühle mich hier sehr wohl", sagte Moukoko.

Dritter Bundesliga-Sieg in Folge

Eine WM-Nominierung könnte seine Verhandlungsposition weiter verbessern. Auf die Frage, ob er sich Chancen ausrechnet, im 26er-Kader zu stehen, antwortete Moukoko: "Ich kann nur meine Leistung bringen und es nicht beeinflussen. Am Ende entscheidet der Bundestrainer. Am Donnerstag werden wir sehen, wer dabei ist."

Die Tore von Moukoko und Giovanni Reyna (12. Foulelfmeter) verhalfen dem BVB zum dritten Bundesligasieg in Serie. Damit bleibt der Revierclub bei drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zum Titelfavoriten FC Bayern. Doch was der Sieg über Bochum wirklich wert ist, wird sich erst in den Spielen in Wolfsburg und Mönchengladbach weisen. "Jetzt warten noch zwei wichtige Aufgaben auf uns - dafür haben wir heute eine gute Grundlage geschaffen", befand Terzic.

In beiden richtungsweisenden Partien dürfte auch Marco Reus mehr Spielanteile bekommen. Nach wochenlanger Zwangspause und einem 23 Minuten langen Kurzeinsatz gegen Bochum brennt der BVB-Kapitän darauf, sich bei Bundestrainer Flick trotz der langen Ausfallzeit für einen WM-Platz zu empfehlen. Kurzfristig soll entschieden werden, "zu wie viel es reicht am Dienstag", sagte Terzic mit Blick auf das Spiel in Wolfsburg. "Ich bin mir sicher, dass wir mit jedem Tag die Intensität und die Belastungsdauer steigern können. Wichtig ist, dass er noch Minuten sammeln kann."