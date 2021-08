Bundesliga-Torschützenkönig Auch mit 33: Lewandowski bleibt Bayerns "Lebensversicherung"

Der Mittelstürmer demonstrierte gegen seinen Ex-Club mal wieder das ganze Repertoire seines Könnens: Ein wuchtiger Kopfball zum 1:0, eine hauchzarte Hackenvorlage vorm 2:0 von Thomas Müller und zur Krönung des Tages ein eiskalter Flachschuss zum entscheidenden 3:1. "Einen Titel zu holen, ist immer etwas Besonderes", erklärte Lewandowski nach dem Jubeltänzchen mit den Teamkollegen auf dem Siegerpodium.

Lewandowski traf damit - saisonübergreifend - im Bayern-Trikot im 14. Pflichtspiel nacheinander. Es ist eine irre Serie, die im deutschen Profifußball nur einer übertrifft: Gerd Müller. Er reihte in der Spielzeit 1969/70 gleich 16 Partien mit Torerfolg aneinander. Die Bayern-Legende Müller ist am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. Ihr wird der Serienmeister beim Spiel gegen Köln vor erstmals wieder 20.000 zugelassenen Fans unter anderem mit einer Rede von Ehrenpräsident und Weggefährte Uli Hoeneß gedenken.

Bayern-"Bomber" der Neuzeit

Lewandowski hatte in der vergangenen Saison mit 41 Saisontoren Müller den Bundesliga-Torrekord entrissen. Der Bayern-"Bomber" der Neuzeit hielt am Dienstag bei der Gedenkminute in Dortmund ein rot-weißes Trikot mit der Nummer 9 in die Höhe. Müller trug sie früher beim FC Bayern, Lewandowski heute. "Gerd Müller war ein besonderer Spieler und Mensch. Wir wissen, was er für die Fußballgeschichte bedeutet. Ich versuche immer zu schauen, was Gerd gemacht hat", sagte Lewandowski bei seiner Würdigung des Torjägers.

Lewandowski jagt auch mit 33 Jahren weiter nach Toren und Trophäen. Und immer wieder gibt es auch Transferspekulationen um ihn, ob wahr oder unwahr. Bayern-Chef Oliver Kahn hat dem für rund 100 Millionen Euro gehandelten Angreifer das Etikett unverkäuflich angeheftet: "Bei Robert würden wir es uns auf jeden Fall leisten, stur zu bleiben."

Haaland als Nachfolger?

Bis 2023 läuft Lewandowskis Vertrag in München, Verlängerung nicht ausgeschlossen. Parallel wird längst über einen möglichen Nachfolger wie den europaweit begehrten Haaland spekuliert. Zumal Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt einräumte, dass man bei dem 21-jährigen Norweger sehr genau hinschaue. "Das ist ein Topspieler, den die ganze Welt will", sagte Salihamidzic. Das Thema ist damit gesetzt.

Das Wettschießen mit Haaland um die Bundesliga-Torjägerkanone wird Lewandowski in den kommenden Monaten weiter antreiben. Ebenso die Jagd nach einem weiteren Champions-League-Triumph. Und auch wenn Salihamidzic jüngst Haaland öffentlich rühmte, traut er Lewandowski noch einige Topjahre zu: "Ich sehe Lewa jeden Tag im Training. Er kam mit einem Hunger zum ersten Training, das ist schon erstaunlich."

© dpa-infocom, dpa:210820-99-907956/2