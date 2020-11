Bundesliga-Topspiel Flick plant gegen den BVB mit Goretzka

Flick will unbedingt als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen. "Wir sind wie immer sehr selbstbewusst", sagte der 55-Jährige, der seine Mannschaft vor dem Klassiker rühmte: "Die Mentalität, der Siegeswille sind einfach top. Es ist schon herausragend, was wir in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben."