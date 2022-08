Bundesliga Timo Werner zurück bei RB: Reifer, robuster, reflektierter

Werner hat sich in den zwei Jahren an der Stamford Bridge trotz der nicht zufriedenstellenden Spielzeit weiterentwickelt. Früher habe ihm die körperliche Robustheit gefehlt. In England musste er auch wegen des hohen Konkurrenzkampfes bereits im Training die Zweikämpfe annehmen. "Ich kann jetzt meinen Körper besser positionieren und reinstellen, um Bälle zu sichern", sagte Werner. Generell hab sich sein Arbeitsverhalten in positiver Richtung entwickelt. "Mit nun 26 Jahren weiß ich, dass Trainingsarbeit eine höhere Priorität hat."

Der Stürmer wird auch in Leipzig an seiner Trefferquote gemessen. "Viele Leute erwarten, dass ich wieder Tore schieße", sagte Werner und betonte, im Team niemandem seinen Platz streitig machen zu wollen. "So war ich nie und werde es nicht sein", sagte er. Mit dem derzeit erfolgreichsten RB-Spieler Christopher Nkunku habe er in der gemeinsamen Saison 2019/2020 hervorragend harmoniert. "Ich habe ihm ein paar Tore aufgelegt, er mir gefühlt alle meine Treffer. Das kann alles funktionieren", sagte Werner und bezog ausdrücklich die anderen RB-Stürmer wie Yussuf Poulsen, André Silva und Alexander Sörloth mit ein. "Die haben alle eine hohe Qualität."

Ziele wollte der Neuzugang für diese Saison nicht nennen. Aber mit RB oben mitspielen, den Sprung zur WM schaffen und ja - eventuell auch die nach dem Lewandowski-Abgang frei werdende Position des Torschützenkönigs einnehmen - das wäre für Werner optimal. Zuallererst aber soll der Spaß am Fußballspielen zurückkommen.