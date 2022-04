Bundesliga Tedesco sieht Union als Königsklassen-Kontrahenten für RB

Zugleich kündigte er nach der gerissenen Serie von 15 ungeschlagenen Spielen Konsequenzen an. Auch im Saisonfinale soll personell rotiert werden. "Wir werden es weiterhin so leben, trotzdem wird es Spiele geben wie beim Finale in Berlin oder jetzt beim Halbfinale gegen Glasgow", sagte Tedesco. "Da werden wir harte Entscheidungen treffen."

Umstellen muss der Deutsch-Italiener ohnehin. In Willi Orban und Mohamed Simakan sind zwei Innenverteidiger gesperrt. Zudem fehlt im defensiven Mittelfeld Kevin Kampl. So dürften Lukas Klostermann, Josko Gvardiol und Marcel Halstenberg die Dreierkette bilden. Für Kampl bietet sich Tyler Adams an der Seite von Konrad Laimer an. Eine kurzfristige Rückkehr zur Viererkette schloss Tedesco nicht aus. Dies könnte nach der schlechten Endphase gegen Union nun eine Alternative werden.