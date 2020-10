Bundesliga-Startelfs im Marktwert-Fokus VfB ist nur die Nummer 16 – und siegt dennoch

FC Schalke mit einem Rekord

Ansonsten spiegelt die Marktwert-Rangliste in unserer Bilderstrecke in weiten Teilen sowohl die wirtschaftliche Realität als auch die sportlichen Erfolgsaussichten in den Vereinen wider. Einsamer Spitzenreiter ist der FC Bayern München. Bemerkenswert: Borussia Dortmund brachte es an diesem vierten Spieltag mit seiner Reservebank auf einen Marktwert von 221,15 Millionen Euro, was zum einen zeigt wie ernst es Trainer Lucien Favre mit der Belastungssteuerung nimmt, zum anderen aber auch, weit die Schere in der Liga auseinandergeht.