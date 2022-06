Bundesliga Sieben Clubs mit neuem Coach - Rose & Co. im Wartestand

Der in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geborene Maaßen gehört zu den Neulingen im zuweilen rauen Bundesliga-Geschäft. Er war seit Sommer 2020 Trainer der Dortmunder U23 und führte sie von der Regionalliga in die 3. Liga. In der abgelaufenen Saison landete das Team dort auf dem neunten Platz. Als Coach hat er gezeigt, dass er gerade auch junge Spieler entwickeln kann. Zuvor arbeitete Maaßen schon als Coach bei der SV Drochtersen/Assel in Niedersachsen und dem SV Rödinghausen in Nordrhein-Westfalen.