Bundesliga Schmadtke kündigt Standpauke an - FC Augsburg will nachlegen

Die Kommunikation mit den Referees an der Seitenlinie und die Pressekonferenz nach der Partie übernahm aber der VfL-Sportchef. "Ich glaube, dass das Spiel nicht zur Genesung beiträgt", meinte Schmadtke über Kohfeldt, der am Dienstag wieder zur Mannschaft stoßen soll. Er muss den VfL dann für das wegweisende Heimspiel am Samstag gegen Bielefeld auf Kurs bringen. Das wird schwer genug.

FCA schon am Mittwoch wieder gefordert

Die Augsburger müssen schon am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 ran. Ein weiterer Sieg vor heimischer Kulisse wäre ein Meilenstein in Richtung elfte Bundesligasaison am Stück. "Wir dürfen keinen Millimeter nachlassen", forderte Manager Stefan Reuter, der nach einer Hüftoperation mit Krücken im Stadion war.

Die Augsburger sind nun sogar bis auf zwei Punkte an den VfL herangerückt. Trainer Markus Weinzierl ist zuversichtlich, dass seine Spieler sogar nachlegen. "Die Leistung war einfach gut, so können wir weiterarbeiten", meinte der Coach zufrieden. Seine Mannschaft müsse die Intensität weiter hochhalten. "Ich bin zuversichtlich, dass uns das wieder gelingen wird." Die Auflösung gibt es am Mittwoch.