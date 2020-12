Union bangt um Topscorer Kruse Hertha-Coach setzt auf Derby-Schub

"Die drei Punkte sind das Wichtigste, weil uns das in der Entwicklung einen Schub geben kann", betonte Labbadia. Sein Team habe die Partie zwar "nicht so top bestritten", doch gerade deshalb sei es wichtig, "dass man als Sieger vom Platz geht". Die Tore von Krzysztof Piatek (74. und 77. Minute), der zunächst keinen Platz hatte in der Startelf, soll auch den 24-Millionen-Einkauf aus Mailand in die Spur bringen.