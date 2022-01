BVB-Sieg in Frankfurt Rose fordert nach Aufholjagd Nachhaltigkeit

Für den zurückgekehrten Abwehrchef Mats Hummels sind die "Tore aus dem Nichts" das "große Thema" der Borussia. Die Stabilität ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben müssen", sagte er. "Wir müssen es schaffen, das Spiel dominant zu gestalten und nicht offen und Wild-West-Fußball hin und her spielen", meinte Hummels angesichts einer starken ersten Viertelstunde, einer desaströsen Fortsetzung bis zur Pause und des Aufbäumens in Hälfte zwei.

Wie findet Dortmund Kontinuität?

Inklusive der drei Treffer von Thorgan Hazard (71.), Bellingham (87.) und Mahmoud Dahoud (89.) zum Last-Minute-Sieg. "Wir haben an uns geglaubt und gesagt: Scheiß auf die erste Halbzeit, gehen jetzt raus und spielen unseren Fußball", sagte Can. "Diese Siege schmecken besonders." Hummels appellierte jedoch angesichts der eklatanten Aufs und Abs: "Wenn wir etwas gewinnen wollen, dann brauchen wir dieses Energielevel 90 Minuten lang - und zwar jede Woche."

Großes Engagement und Kontinuität der Leistung sind Voraussetzung dafür, in den nächsten Bundesliga-Wochen gegen die derzeitigen vier BVB-Verfolger nacheinander bestehen zu können. "Jetzt bin ich als Trainer gespannt, wie nehmen wir es mit. Denn in den nächsten Wochen warten schwere Aufgaben gegen Mannschaften direkt hinter uns", so Rose. "Freitag gegen Freiburg haben wir die nächste Chance, und dann werden wir sehen, in welche Richtung es geht." Danach folgen die Partien gegen die TSG 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen und den 1. FC Union Berlin.

"Wir werden alles tun, um dranzubleiben und zu versuchen, in allen drei Wettbewerben etwas zu reißen", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl auch mit Blick auf DFB-Pokal und Europa League.