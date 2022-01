Bundesliga RB wagt sich vor - Eilverfahren gegen Corona-Beschränkung

Juristen hatten einer Klage zuletzt durchaus Chancen auf Erfolg eingeräumt. Bleibt es dennoch bei den aktuellen Corona-Beschränkungen, würden am kommenden Spieltag nach der Länderspielpause in einigen Stadien mehrere Tausend Fans jubeln - und in anderen nur ein paar wenige Hundert. Am Samstagabend war live in der ARD zu sehen, wie gut 15.000 Fans das Drittligaspiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Saarbrücken verfolgten - in Sachsen-Anhalt ist das erlaubt.

Bund und Länder hatten in der vergangenen Corona-Konferenz am Montag beschlossen, dass wegen der Omikron-Variante abgewartet wird mit Öffnungsschritten für Großveranstaltungen - bis zum 9. Februar sollen einheitliche Regeln vereinbart werden. In der Folge wurde allerdings in Bayern bereits die Zulassung von bis zu 10.000 Menschen (maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität) erlaubt. Die Landesregierung in Baden-Württemberg folgte mit einem Beschluss für die Zulassung von 6000 Menschen bei der Anwendung der 2G-plus-Regel.

Das Dashboard des Robert Koch-Instituts wies am Sonntag für Sachsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 621,5 auf, Leipzig kommt auf einen Wert von 938,4. Die aktuelle Corona-Verordnung des Bundeslands ist bis zum 6. Februar gültig.