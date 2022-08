Bundesliga Prägende Russland-Erfahrung eint Farke und Schwarz

Kontakt zwischen beiden deutschen Trainer gab es im Frühjahr nicht. "Ich kenne Farke nicht persönlich", sagte Schwarz. Dies wird sich erst am Freitag ändern. Dann zeigt sich, wer bei seiner neuen Aufgabe schon weiter ist. So unterschiedlich beide Trainer in Russland entschieden, so unterschiedlich ist auch ihre Herangehensweise an den Spielstil ihrer Teams. Nach den missglückten Experimenten in Mönchengladbach mit Farkes Vorgängern Marco Rose und Adi Hütter geht es nun zurück zum Ballbesitz-Fußball früherer Zeiten.

Bislang mit Erfolg. Der Saisonstart gelang, auch in der Vorbereitung gab es bislang keine Niederlage. "Ich bin mit den Jungs, wie sie es zur Zeit interpretieren, extrem zufrieden", sagte Farke. "Es fühlt sich so eingespielt an, als wäre ich schon ewig hier."

Schwieriger Beginn für den Hertha-Coach

Schwarz kann das in Berlin bislang noch nicht behaupten. Auch wenn die ruhige, sachliche Art des Mainzers ankommt, drücken das Pokal-Aus beim Zweitligaletzten Eintracht Braunschweig und das verlorene Berliner Derby gegen Union am ersten Spieltag aufs Gemüt. Schwarz betont immer wieder den "langen Prozess", der vor ihnen liege. Anders als in Gladbach ist beim Fast-Absteiger der Vorsaison aggressiveres Pressing und schnelles Umschalten gefragt. "Sandro Schwarz ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ich bin überzeugt davon, dass diese Mannschaft auch in dieser Zusammensetzung noch viele Punkte holen wird", sagte Farke vor dem ersten Treffen respektvoll.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Itakura, Friedrich, Bensebaini - Kramer, Koné - Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Mittelstädt - Sunjic - Tousart, Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke