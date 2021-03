Bundesliga Positiver Corona-Test beim 1. FC Köln - Training abgesagt

Ex-Stürmer des VfB Stuttgart

Fredi Bobic: Würde mich über Kalajdzic-Rekord freuen

Sasa Kalajdzic würde mit einem weiteren Tor am Samstag beim FC Bayern München in der achten Partie in Serie treffen. Der Ex-VfB-Stürmer Fredi Bobic hätte nichts dagegen, wenn Sasa Kalajdzic seinen Rekord aus seinen Zeiten beim VfB Stuttgart übertrifft.