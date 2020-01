Bundesliga Baumgart wütet gegen Schiedsrichter nach Sieg in Freiburg

"Ich werde allen versprechen, dass ich nicht die Schnauze halte, wenn ich das Gefühl habe, es war ein Fehlverhalten der Schiedsrichter. Dann werde ich was dazu sagen", kündigte der 48-Jährige am Samstagabend an. "Viel schlimmer ist, dass immer gleich dieses Wort Respekt kommt. Ich habe vor jedem Schiedsrichter Respekt, ich erwarte es aber von beiden Seiten." Er entschuldige sich, falls er respektlos gewesen sei. Aber warum er von Referee Christian Dingert überhaupt Gelb gesehen hatte, wusste er nicht so genau.