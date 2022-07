Bundesliga Mané startet bei Bayern - Warten auf Lewandowski & Co.

Der elfte Meistertitel am Stück soll her, aber auch in Europas Bestenliga soll in der neuen Saison nicht wie zuletzt zweimal das Viertelfinale die Endstation sein. "Wir wollen einen Kader, mit dem wir im Optimalfall die Champions League gewinnen können", sagte Kahn dieser Tage dem "Kicker". Dort wies er auf die Notwendigkeit für eine Verstärkung in der Abwehrzentrale hin. Grundsätzlich sei man mit der Qualität zufrieden, sagte der schon als Weltklassetorwart kommandofreudige Vorstandschef. "Bei den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz können wir uns aber verbessern."

Erstes wichtiges Kräftemessen am 30. Juli

Spannende Wochen liegen vor den Münchnern, bei denen auch der Erfolgsdruck auf Nagelsmann wächst. "Wir sind beim FC Bayern zum Erfolg verdammt, das weiß er auch", sagte Kahn.

Viel Zeit für die Saisonvorbereitung hat Nagelsmann allerdings nicht. Am Samstag in einer Woche präsentieren sich die Bayern-Stars ihren Fans in der Allianz Arena, danach geht es zu einem einwöchigen Trip mit zwei Testspielen und PR-Terminen in die USA. Als erstes wichtiges Kräftemessen des Sommers steht für den FC Bayern am 30. Juli der deutsche Supercup bei Pokalsieger RB Leipzig an. In die Bundesliga-Saison starten die Münchner am 5. August bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.