Bundesliga Nagelsmanns "Vision" mit Tel: Sturmjuwel als Investition

Tel wäre ein Investment in die Zukunft. Der junge Mann aus Sarcelles im Norden von Paris hat in der ersten französischen Liga bislang nur sieben Kurzeinsätze absolviert, zwei sind es in der Europa Conference League. Die U17 Frankreichs führte Tel, dessen Vertrag in Rennes bis zum Sommer 2024 datiert ist, als Kapitän Anfang Juni zum EM-Titel. Im Wettrennen um Talente muss man schnell handeln.