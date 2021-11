Bundesliga-Topspiel "Fußballfreak" Nagelsmann gegen "Charakterkopf" Streich

Nur Minuten zuvor hatte Streich im knapp 300 Kilometer von München entfernten Bundesliga-Biotop Freiburg eine Hymne auf Nagelsmann angestimmt. Dieser sei "ein außergewöhnlicher Trainer" und ebenfalls ein "sehr reflektierter und intelligenter Mensch", sagte Streich. "Er ist ein totaler Fußballfreak. Er hat ein enormes positives Selbstwertgefühl, das es ihm ermöglicht, in diesem Alter schon diese Arbeit zu verrichten - bei so einem großen Verein." Nagelsmann wiederum würde dem ewigen SC-Coach Streich zutrauen, auch "jeden anderen Verein in Europa zu trainieren" - Topclubs inklusive.

Die Rollenverteilung bei ihrem Wiedersehen an der Seitenlinie im Münchner Stadion ist klar: Bayern ist haushoher Favorit und Freiburg trotz der bislang starken Leistungen der Außenseiter. "Wir wollen ihnen die Stirn bieten. Auch wenn sie vielleicht nur halb so groß ist wie ihre", lautete Streichs blumige Ansage.

Freiburger Defensivstärke

Und was erwartet Nagelsmann? Er würdigte den Sportclub. "Es ist ein sehr sympathischer Club, der aus seinen Möglichkeiten das Maximale über mehrere Jahre rausholt. Das mündet in einem unglaublichen Beginn der Saison. Das ist ein Gegner, der uns sehr viel abverlangen wird." Leidenschaft, Tempo, Disziplin und wechselnde Grundordnungen auch im Spielverlauf hob Nagelsmann als besondere Freiburger Qualitäten hervor - und dazu komme aktuell eine krasse defensive Stabilität.

So lautet die Frage: Kann sich die beste Offensive der Liga (38 Tore) um Ballermann Robert Lewandowski nach zuletzt zwei 5:2-Siegen in Bundesliga und Champions League auch gegen die Topabwehr der Liga (7 Gegentreffer) mit dem starken Torwart Mark Flekken nach Herzenslust austoben. Nagelsmann will auf jeden Fall wieder einen sehr offensiven Spielansatz wählen und entsprechend aufstellen: "Ein 5:2 ist mir lieber als ein 2:0. Ich liebe das Jubeln, das macht Spaß."

Trotz der bescheidenen Freiburger Bilanz in München empfindet Streich Kraftproben mit den Bayern meist als Vergnügen. Als Kind hat er in den 1970er-Jahren die Spiele der Münchner "beim Vater auf dem Schoß" angesehen: "Das waren unsere absoluten Heroes: Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, 'Bulle' Roth. Mein ganzes Leben ist Bayern München da gewesen. Gegen Bayern zu kämpfen und zu spielen, ist etwas Wunderbares. Wir werden alles tun, um ihnen Paroli zu bieten."

