Bundesliga-Nachholspiel Großer Schritt zum Klassenerhalt: Werder siegt in Bielefeld

In Bielefeld war es dagegen "ein Kampfspiel", in dem die Arminia "einen Tick die bessere Mannschaft" war, wie Kohfeldt ehrlich einräumte. Dafür konnte sich Frank Kramer in seinem zweiten Spiel als Arminia-Coach nichts kaufen. Trotzdem strich der neue Mann das Positive heraus: "So unglücklich kann man mal verlieren. Wenn man immer so spielt, wird man sich belohnen."