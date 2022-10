Bundesliga Nach Tumor-OP: BVB-Profi Haller trainiert auf Ajax-Gelände

Vor Kurzem sprach Haller in einem auf der UEFA-Homepage veröffentlichten Interview ganz offen über den Ablauf seiner Behandlung. "Ich verbringe fünf Tage am Stück im Krankenhaus, wo ich rund um die Uhr angeschlossen bin und das Bett nicht verlassen kann, während die Behandlungsmittel in meinen Körper injiziert werden. Dann habe ich zwei Wochen lang Pause. Dieser Zyklus ist eine Phase, und ich muss das insgesamt viermal machen. Vier Phasen der Chemotherapie, die jeweils etwa drei Wochen dauern", berichtete der ivorische Nationalspieler und ergänzte: "Je nachdem, wie mein Krebs sich entwickelt und ausbreitet, muss ich mich operieren lassen."