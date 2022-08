Bundesliga Moukoko stiehlt Modeste die Show: Teenie als BVB-Matchwinner

Auch sein Trainer Edin Terzic, dem als erstem BVB-Coach neun Bundesliga-Siege in Serie gelangen, war mit Modeste zufrieden. "Tony wurde gebraucht", so Terzic. "Nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive." Unter anderem um die gefährlichen Standardsituationen der Freiburger mit zu verteidigen. "Das war ein guter erster Schritt", lobte der 39-Jährige den Stürmer, der beim Vizemeister den wegen eines Hodentumors noch monatelang fehlenden Sébastien Haller ersetzen soll und bei seiner Premiere gleich die vollen 90 Minuten durchspielte.