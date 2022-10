Bundesliga Mislintat: Wimmer bleibt bis Winterpause VfB-Coach

"Wir werden die zwei verbleibenden Wochen zusammen angehen und dann in der Winterpause ganz sauber mit viel Zeit, so wie es der VfB Stuttgart eigentlich in den letzten Jahren gemacht hat, entscheiden", erläuterte Mislintat und machte Wimmer auch Hoffnungen auf eine Festanstellung als Cheftrainer. Wimmer sei, wenn es so bleibe, einer von drei Kandidaten für die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo, sagte der 49-Jährige.