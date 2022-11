Bundesliga "Messi-like": Bayern-Youngster Musiala im WM-Flow

Musiala bezeichnete der 35-Jährige als "sehr wichtigen Baustein" seines Teams. Nagelsmann lobte vor allem auch die Entwicklung in der Defensivarbeit des Turbodribblers. "Er hat eine herausragende Hinrunde gespielt", sagte der Trainer und ist überzeugt: "Ihn kann grundsätzlich nur eine Verletzung stoppen, sonst wird er weiter so performen wie in den letzten Wochen." Gelingt Musiala das in Katar, könnte er einer der ganz großen WM-Stars werden.

Wie ein erfahrener Spielgestalter

Tempo, Ballbehandlung und eine Übersicht, wie ein erfahrener Spielgestalter - all das zeigt Musiala derzeit Spiel für Spiel. Immer wieder holt er sich die Bälle tief in der eigenen Hälfte, treibt an. In der Nähe des gegnerischen Tores findet Musiala derzeit die fast optimale Balance zwischen einem Pass auf den besser postierten Mitspieler oder dem eigenen Abschluss. Mit neun Treffern ist er der beste Liga-Torschütze der Bayern in der bisherigen Saison.

Nach nun zehn Siegen in zehn Pflichtspielen in Serie reist aber nicht nur Musiala selbstbewusst und in Topform zum Weltturnier. Die zwischenzeitliche Formdelle der Bayern im September scheint Ewigkeiten zurückzuliegen. "Es ist schon wichtig, wie die einzelne Performance der Spieler ist und dass der Schwung mitgenommen wird, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, bis das Spiel gegen Japan stattfindet", sagte Nationalmannschaftskapitän Neuer mit Blick auf das erste WM-Gruppenspiel am 23. November.

Trainer Nagelsmann will sich während der Weltmeisterschaft bewusst zurückhalten. Ab und zu werde er seinen Spielern zwar mal schreiben, sagte er. Er wolle Flick aber nicht dazwischenfunken. "Ich werde da keine taktischen Anweisungen geben, sondern wenn dann lobende Worte finden oder aufbauende Worte – je nachdem, wie es halt läuft." Für Musiala wären lobende Worte aktuell nichts Neues.