Bundesliga-Medienrechte TV-Milliarden-Poker: Wichtig und unsicher wie noch nie

Einen der wichtigsten Schritte des Prozesses hat die DFL an jenem Tag vollzogen, an dem sie die Aussetzung der Spiele bis zum 2. April ankündigte und DFL-Boss Christian Seifert den Existenzkampf ausrief. Dazu hat die Liga die Unterlagen am 16. MÄrz verschickt, obwohl es noch keine offizielle Einigung mit dem Bundeskartellamt gibt. "Unsere Entscheidung ist noch nicht getroffen", sagte ein Kartellamtssprecher der Deutschen Presse-Agentur.