Bundesliga Götze vor Unterschrift bei Europa-League-Sieger Eintracht

Und er wird topmotiviert sein, nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund vor zwei Jahren noch mal in seiner Heimatliga anzugreifen. Auch deshalb dürfte Götze Offerten von Benfica Lissabon und Ex-Coach Roger Schmidt sowie von Inter Miami ausgeschlagen haben und sich für die SGE entschieden haben.

In Frankfurt wird Götze zudem Champions League spielen. Er kommt zu einem Team, das in den vergangenen Monaten von den Fans getragen wurde und von Höhepunkt zu Höhepunkt schwebte. Sieg im Camp Nou von Barcelona, europäische Krönung in Sevilla: Für viele Eintracht-Fans fühlt sich 2022 an wie ein Märchen. Und damit nicht genug. Nun kommt wohl Götze, am 5. August beginnt die neue Liga-Saison mit einem Spiel gegen Götze Ex-Club FC Bayern München, und am 10. August geht es in Helsinki gegen Champions-League-Sieger Real Madrid.

Götzes Karriere war nach dem WM-Triumph von Rio de Janeiro - teilweise auch aus gesundheitlichen Gründen und wegen der hohen Erwartungen an ihn - ins Stocken geraten. Dies ist auch das große Thema in der DAZN-Dokumentation "Being Mario Götze" von 2018.

Zuletzt konnte Götze aber wieder überzeugen: In 52 Pflichtspielen für Eindhoven in der vergangenen Saison kam er auf zwölf Tore und elf Vorlagen. Sein letztes Länderspiel bestritt er im November 2017 gegen Frankreich. In Frankfurt hat Götze nun die Bühne, mit Blick auf die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) noch mal auf sich aufmerksam zu machen und Hansi Flick von sich zu überzeugen.