Bundesliga "Matchball" gegen den Dauerrivalen: FCB freut sich auf BVB

Der Blick nach vorne bietet für die Bayern nun den heiß ersehnten deutschen Fußball-Knaller. Erster gegen Zweiter - mehr geht nicht. Eine Meisterfeier der Bayern nach der Partie am kommenden Samstagabend gegen den Dauerrivalen würde die Fans besonders glücklich machen und den an diesem Wochenende beim 6:1 gegen den VfL Wolfsburg so starken BVB wohl besonders treffen.

Bielefeld mitten im Abstiegskampf

Ganz andere Sorgen hat derweil Bayerns Oster-Gegner Bielefeld. Nur einen Punkt holte die Arminia aus den vergangenen sieben Partien und ist nach dem 30. Spieltag Tabellenvorletzter. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt zwei, der auf den 15. Rang drei Zähler.

Immerhin machte der im Vergleich zum 0:4 in Wolfsburg verbesserte Auftritt gegen das Fußballschwergewicht aus München ein wenig Mut. "Uns muss eines Auftrieb geben", sagte Mittelfeldspieler Manuel Prietl: "Dass wir gemeinsam gekämpft haben."

Bielefeld tritt am Samstag beim 1. FC Köln an. Anschließend empfängt die Arminia im Abstiegskampf-Duell Hertha BSC. "Voll auf Sieg müssen wir spielen", sagte Offensivspieler Patrick Wimmer. "Kämpferisch müssen wir das beibehalten. Wir brauchen Punkte, was anderes zählt jetzt nicht mehr."

Ob von den zahlreichen Bielefelder Verletzten für den Schlussspurt noch jemand zurückkommt, ist dabei offen. Nach den Kopfverletzungen von Club-Rekordtorschütze Fabian Klos und Innenverteidiger Cédric Brunner erwischte es am Sonntag auch Fabian Kunze im Kopf- und Halsbereich. Jacob Laursen musste gegen die Bayern ebenfalls verletzungsbedingt schon im ersten Durchgang raus.