Bundesliga Mané in München - Transfer kurz vor dem Abschluss

Mané könnte künftig den prominenten Tore-Lieferdienst für Lewandowski spielen. Er soll aber vor allem einen Leistungsschub im gesamten Münchner Ensemble auslösen. Sein Zugang gibt Topspielern wie Manuel Neuer oder Joshua Kimmich die Gewissheit, dass sie mit dem FC Bayern weiter um alle Titel mitspielen können. "Der Verein hat immer einen guten Kader zusammengestellt in den letzten Jahren. Wir hatten immer eine Top-Mannschaft", sagte Kapitän Neuer jüngst beim Nationalteam.

Manés Ankunft wirkt in der prominent besetzten Münchner Offensive vor allem wie ein Druckmittel auf andere Asse wie Leroy Sané oder Serge Gnabry. Sané zündete in seinen ersten beiden Bayern-Spielzeiten nur sporadisch. Und bei Nationalspieler Gnabry steht ein ablösefreier Wechsel 2023 im Raum. Hier sind die Bayern nun frühzeitig gewappnet.

Vielfältige Optionen für Nagelsmann

Der explosive Vollblutstürmer Mané bietet Trainer Julian Nagelsmann vielfältige Optionen. Der nur 1,75 Meter große Profi, der unter Trainer Jürgen Klopp in Liverpool zum Weltklassestürmer reifte, kann vorne alle Positionen besetzen, rechts, links und zentral.

Mané ist darüber hinaus ein Winner-Typ. Mit Liverpool wurde er Champions-League-Sieger und englischer Meister. Mané schießt Tore. Und er bereitet Tore vor. Die Allianz Arena kennt er übrigens auch schon: Die Bayern-Fans, die ihm dort künftig wöchentlich zujubeln können, ließ er vor drei Jahren auf den Rängen leiden, als er den FC Liverpool als zweifacher Torschütze zum 3:1 in München schoss und sein Team damit ins Viertelfinale der Champions League führte.

Die Königsklasse ist die Bühne, auf der Mané die Bayern besonders beflügeln soll. Mit ihm kann Trainer Nagelsmann frische Reizpunkte in der Mannschaft setzen. Uli Hoeneß hatte diese Notwendigkeit schon im Frühjahr angesprochen: "Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist - vielleicht zu gut." Es gebe "zu wenig Reibung", mutmaßte der Ehrenpräsident.

Auch Nagelsmann sprach in seinem ersten Bayern-Jahr mehrmals an, dass Veränderungen im Kader leistungssteigernd sein können. "Reibung im Team können wir am Ende selbst herstellen, wenn man am Transfermarkt aktiv ist", sagte Nagelsmann. Das könnte mit dem Kader-Upgrade durch Mané gelingen.