Bundesliga "Luxusproblem": Wimmer mehr als eine VfB-Übergangslösung?

Eine konkrete Antwort auf diese Frage verweigerte Mislintat. "Es ist alles gesagt, wir haben ein Luxusproblem", sagte der Kaderplaner, der sich noch nicht auf einen neuen Chefcoach festgelegt haben will. Dass Medienberichten zufolge der vereinslose Jess Thorup und Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam beim VfB gehandelt werden, wollte Mislintat nicht kommentieren. "Wir haben gesagt, dass wir zwei Kandidaten haben und genau so ist es. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", so der 49-Jährige. Mit Wimmer wären es sogar drei Kandidaten.