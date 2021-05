Neuer Coach Bayers Plan mit Seoane: Attraktiv, offensiv und erfolgreich

Für den neuen Bayer-Coach, der als Nachfolger von Adi Hütter bei den Young Boys angeheuert hatte, könnte der Sprung in die Bundesliga einen ähnlichen Karrieresprung bedeuten wie für den neuen Gladbach-Trainer Hütter. "Natürlich schauen wir Schweizer immer auch die Bundesliga. Das ist eine europäische Top-Liga, und Bayer Leverkusen gehört darin seit vielen Jahren beständig zur Spitze", sagte Seoane, für den der Wechsel ein "Sprung auf das nächste Level" ist. "Ich finde es extrem reizvoll, einen Bundesliga-Kader mit einem solchen Potenzial zu trainieren."

Unterstützt wird Leverkusens neuer Trainer von seinem Assistenten Patrick Schnarwiler, der mit ins Rheinland kommt. Seinen Erfolgsanspruch hat der Schweizer gleich formuliert: "In dem sehr professionellen und ambitionierten Umfeld hier am Rhein sehe ich ideale Bedingungen, um attraktiven Fußball zu spielen und in der Liga und in Europa unter den Top-Teams mitzumischen", sagte er. Völler jedenfalls ist beeindruckt vom neuen Coach. "Er wird eine Bereicherung für die Bundesliga sein", sagte der 61-Jährige.

In Bern hat er große Spuren und Erfolge hinterlassen. "Wir haben grosses Verständnis für Gerry Seoane, dass er die Herausforderung bei Bayer 04 Leverkusen annehmen will. Er hat mit YB Geschichte geschrieben und war maßgeblich daran beteiligt, dass unsere Mannschaft in den letzten drei Jahren derart geglänzt hat. Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet.", sagte Berns Sportchef Christoph Spycher.

