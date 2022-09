Bundesliga Kruse-Rauswurf in Wolfsburg: "Das heißt: Kein Spiel mehr!"

Nichts ist Kovac wichtiger als Fitness und Disziplin

Der Grundkonflikt zwischen den beiden war schon an dem Tag im Mai angelegt, an dem Kovac in Wolfsburg als Nachfolger des engen Kruse-Vertrauten Florian Kohfeldt verpflichtet wurde. Nichts ist dem neuen VfL-Coach wichtiger als Fitness und Disziplin. Der prominente Stürmer dagegen ist erkennbar nicht austrainiert und änderte offenbar auch unter Kovac nichts an seiner Haltung zu Professionalität und Trainingsfleiß. Schon der damalige Bundestrainer Joachim Löw warf ihn 2016 mit einer beinahe wortgleichen Begründung aus der Nationalmannschaft: "Ich möchte Spieler, die sich auf den Fußball und die EM konzentrieren, auch zwischen den Spielen."