Bundesliga-Klassiker BVB mit Rückenwind zum FCB - Terzic: "Näher rangekommen"

Immerhin treffen die beiden besten Angriffsreihen der Liga aufeinander. Dass drei der vier jüngsten Erfolge in Sevilla (3:2), Gelsenkirchen (4:0) und Mönchengladbach (1:0) auswärts gelangen, stärkt beim Revierclub den Glauben an ein Ende der Niederlagen-Serie in München. "Wir wollen unseren Mut und Teamgeist auf den Platz bekommen und müssen akzeptieren, das es Phasen gibt, in denen wir leiden. Das gehört in Spielen beim FC Bayern dazu", sagte Terzic.