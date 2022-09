Bundesliga "Kicker": Eberl startet im Januar als Leipziger Sportchef

Am Dienstag hatte die organisierte Fanszene Gladbachs in einem offenen Brief schwere Vorwürfe gegen Eberl erhoben. "Wir glauben einfach nicht mehr, dass Du uns gegenüber am Ende Deiner Amtszeit bei Borussia aufrecht und ehrlich gegenüber aufgetreten bist", heißt es in dem Statement. Eberl wird vorgeworfen, schon damals mit Leipzig verhandelt zu haben. Das hatte Eberl bestritten.