Bundesliga Keine Feier aus Respekt: Notfall überschattet Wolfsburg-Sieg

Das Vertrauen in seine Mannschaft hat Marsch aber natürlich nach wie vor. "Wir waren in dem Spiel nicht total schlecht", stellte er fest. "Wir haben eine gute Mannschaft und eine gute Gruppe. Wir müssen stark bleiben und gut arbeiten." Nach der Länderspielpause geht es für RB mit einem heftigen Programm weiter. Die nächsten beiden Gegner heißen FC Bayern München in der Bundesliga und Manchester City in der Champions League. "Es geht nicht schwieriger", sagte Marsch.