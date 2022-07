Bundesliga Kehl: Trainer Terzic in neuer Rolle gefordert

"Jetzt wird er in einer neuen Rolle gefordert werden: Erstmalig ist er vom ersten Tag der Vorbereitung an Cheftrainer und hat die Zügel in der Hand", sagte der frühere Nationalspieler dem "Kicker" (Montag). Dabei will die Clubführung den 39-Jährigen nicht allein lassen. "Dabei werden wir ihn so gut wie möglich unterstützen", versprach Kehl.