Bundesliga Keeper Gikiewicz: Augsburgs Elfmeter-Held und Reizfigur

Gikiewicz als Augsburgs Punkte-Garant

Über den Status von Torhüter Gikiewicz gibt es in Augsburg keinen Zweifel. Der 34-Jährige wird immer mehr zum Punkte-Garanten. Einen Handelfmeter von Marvin Ducksch in der Nachspielzeit parierte er am Freitagabend glänzend und sicherte nach dem Treffer von Ermedin Demirovic (63. Minute) drei enorm wichtige Auswärtszähler. "Wieder ein herausragendes Spiel von Rafał. Wie auch in den vergangenen Wochen", schwärmte Trainer Maaßen. "Wie er den Elfmeter holt - Wahnsinn. Wie schon in Leverkusen hat er großen Anteil am Sieg", ergänzte Reuter.