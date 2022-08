Bundesliga Kalajdzic und Co: Unmut über den langen Transfersommer

Transferzeit "für alle mühselig"

In der englischen Premier League und der italienischen Serie A liefen die Transferfristen 2018 immerhin nur bis zum ersten Spieltag. Dieses Jahr schließen die Fenster wieder parallel zu dem der Bundesliga. Bis es am Donnerstag so weit ist, könnten gerade die finanzstarken Clubs von der Insel noch mal reichlich Bewegung in den Markt bringen. Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat prophezeit das schon seit Wochen. Sein Dortmunder Pendant Kehl kann sich eigener Aussage zufolge gut vorstellen, "dass Montag und Dienstag noch mal sehr viel Hektik aufkommen wird". Nicht explizit beim BVB, sondern allgemein.

Am Abend vor Ablauf der Transferzeit werde er "einen Bembel trinken", kündigte Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner an. "Die war für alle mühselig." Er selbst hatte zuletzt noch einen Wechsel von Nationaltorhüter Kevin Trapp zu Manchester United fürchten müssen, durfte sich dann aber doch über dessen Verbleib freuen.

"Es ist eine unglückliche Konstellation, dass wir in der Bundesliga schon vier oder fünf Spieltage gespielt haben, der Transfermarkt aber immer noch geöffnet ist und du nicht weißt, mit welcher Mannschaft du die Saison zu Ende spielen kannst", betonte Borussia Mönchengladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof bei "t-online". "Das ist grundsätzlich ein Thema, bei dem es sich mal lohnt, nachzuhaken." Wieder einmal.