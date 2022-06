Bundesliga Im Angriffsmodus: BVB geht beim Kaderumbruch in die Vollen

Terzic: "Lasst uns so hungrig sein wie noch nie"

Die Entscheidung der Vereinsspitze, nach der Trennung von Rose auf Edin Terzic zu setzen, stieß laut Watzke bisher auf positive Resonanz: "Man hat schon gemerkt, über welchen Kredit er bei den Fans verfügt. Er hat von allen Alternativen, die es auf der Welt gegeben hätte, wahrscheinlich den größten Kreditrahmen." Der BVB-Boss verwies auf die große Verbundenheit des Rose-Nachfolgers mit dem Club: "Edin kennt von 800 BVB-Mitarbeitern wahrscheinlich 650 persönlich."

Gleichwohl warb Watzke um Geduld mit Terzic, der das wankende Team am Ende der Saison 2020/21 als Interimscoach noch in die Champions League und zum Pokalsieg geführt hatte: "Edin will ja alles 130 Prozent machen. Wir müssen ihm natürlich dabei helfen und aufpassen, dass er sich dabei nicht verbrennt. Wir wollen natürlich auch mal wieder einen Trainer haben, mit dem wir drei, vier, fünf Jahre zusammen arbeiten können."

Gleich am ersten Tag nach seiner Unterschrift unter einen bis 30. Juni 2025 datierten Vertrag bediente Terzic in einer emotionalen Videobotschaft die Sehnsucht vieler BVB-Fans: "Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Dann haben wir die große Chance, eines Tages zu feiern wie noch nie."