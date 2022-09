Bundesliga "i-Tüpfelchen" der Genesung: Richters Tor-Comeback

Lukebakio: "Das gibt viel Selbstvertrauen jetzt"

Hertha sendete nach vier sieglosen Spielen das lang ersehnte Lebenszeichen, überholte den FCA in der Tabelle und ließ die Abstiegsränge hinter sich. "Es fühlt sich gut an", sagte Dodi Lukebakio, der die Berliner in der 57. Minute per Kopf in Führung gebracht hatte, und kündigte an: "Das war nur der Beginn. Das gibt viel Selbstvertrauen jetzt".