Bundesliga Hitzlsperger verlässt VfB Stuttgart im Herbst 2022

Nach seinem angekündigten Rückzug strebt Hitzlsperger nicht das Amt des DFB-Präsidenten an. "Von mir aus gibt es diese Ambitionen nicht", sagte der frühere Nationalspieler. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will am 11. März einen Nachfolger für den im Mai zurückgetretenen Fritz Keller wählen.