Bundesliga Herzmuskelentzündung:Davies fehlt Bayern wochenlang

Nagelsmann wird am Rhein wieder eine Formation aufbieten, in dem nicht jeder Spieler auf seiner Wunsch- oder Idealposition auflaufen wird. Links hinten auf der Davies-Position könnte Marcel Sabitzer eine neue Chancen erhalten, Kimmich dürfte als Rechtsverteidiger auflaufen. "Wir haben immer noch einen Kader, der ein Bundesliga-Spiel auf teilweise fremden Positionen gewinnen darf und gewinnen sollte", sagte der 34 Jahre alte Trainer.

Prominente Ausfallliste

Weiterhin nicht dabei sind Nationalspieler Leon Goretzka (im Aufbautraining nach Patellasehnen-Problemen), Josip Stanisic (Aufbautraining) und Lucas Hernández (Corona-Infektion). Auch Kingsley Coman, der in der Hinrunde wegen eines kleineren Eingriffs am Herzen pausieren musste, fehlt in Köln. Er ist nach einer Muskelverletzung und einer Corona-Infektion noch im Aufbautraining.

In nervigen Tagen freute sich Nagelsmann wenigstens über das starke Zeichen der Vertragsverlängerung mit Coman bis ins Jahr 2027. Nach den kostspieligen Verlängerungen mit dem Siegtorschützen des Champions-League-Finales 2020 sowie schon zuvor mit den Führungskräften Kimmich (Vertrag bis 2025) und Goretzka (2026) stehen aber knifflige Entscheidungen in den Personalien Niklas Süle, Serge Gnabry und Corentin Tolisso an. Der Vertrag Gnabry läuft 2023 aus, die von Süle und Tolisso schon in diesem Sommer.

"Ich mische mich nicht in die vertraglichen Themen ein, ich bin auch bei keiner Verhandlungsrunde dabei. Ich versuche, sportlich meine Argumente zu liefern", sagte Nagelsmann, der bei einem Wintertransfer der Münchner nicht Nein sagen würde. "Grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Wintertransfers, du setzt neue Reize", sagte er. "Aber der Wintermarkt ist sehr schwer, sehr teuer, sehr kompliziert. Es sprudelt keine Ölquelle aus der Säbener Straße, wir haben auch nicht Kohle ohne Ende."