Bundesliga Hertha-Schock, Trainer-Abschiede, Lewandowski-Wirbel

Nervensache:

Dreimal stand Hertha BSC in den letzten drei Spielen dicht vor der Rettung, dreimal folgte der späte Schock. Nun müssen die Berliner nachsitzen. Es droht wie 2012 der Abstieg in der Relegation. "Wir haben zwei Spiele, in diesen zwei Spielen müssen wir es richten", sagte Manager Fredi Bobic nach dem bitteren 1:2 in Dortmund. Felix Magath übte sich in Optimismus: "Sollten wir diese Leistung von heute wiederholen, haben wir gute Aussichten, in der Bundesliga zu bleiben." Was der als Retter verpflichtete Coach schon seit Wochen befürchtet hatte, könnte nun Wirklichkeit werden: Ein Relegationsspiel gegen seinen langjährigen Club Hamburger SV.