Bundesliga Hertha in Hoffenheim: Treffen der Tabellennachbarn

Während die Gastgeber in die Partie heute mit zuletzt zehn Toren aus den vergangenen beiden Heimspielen beim 5:0 in der Liga gegen den 1. FC Köln sowie dem 5:1 im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel gehen, peilen die Berliner nach drei Pflichtspielsiegen in Liga und Pokal den vierten Erfolg in Serie an.