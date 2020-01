Bundesliga "Unglaublich wertvoller Dreier": Hertha siegt in Wolfsburg

Davon sind die Niedersachsen im Moment wieder so weit entfernt wie die Hertha von der Champions League. "Wir sind sehr unzufrieden mit dem Start in die Rückrunde und sehr enttäuscht über die Niederlage heute", sagte Trainer Oliver Glasner. Nach dem Last-Minute-K.o. kassierte der Österreicher auch erst einmal das Saisonziel Europa League ein. "Wenn wir mit zwei Niederlagen in die Rückrunde starten, können wir dieses Thema ad acta legen", sagte er.

Erst im November hatte der VfL in Dortmund seine erste Bundesliga-Niederlage in dieser Spielzeit kassiert. Nicht einmal drei Monate später weist die Saisonbilanz mehr Niederlagen (7) als Siege (6) auf. Sollte Bayer Leverkusen am Sonntag mindestens einen Punkt gegen Fortuna Düsseldorf holen, wäre der Wolfsburger Abstand auf Platz 16 sogar zum ersten Mal in dieser Saison kleiner als der auf Platz sechs. "Die Phase ist mehr als kompliziert", sagte auch Sportchef Jörg Schmadtke in einem Sky-Interview.

Der VfL war erneut die überlegene Mannschaft. Aber in der ersten Saisonhälfte hatte er nur das Problem, zu wenig Tore schießen. Mittlerweile kommen auch noch zu viele Abwehrfehler hinzu. "Das ist auf jeder Ebene zu wenig. Von hinten bis vorne", sagte Wout Weghorst.