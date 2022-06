Bundesliga Götze-Wechsel nach Frankfurt rückt näher

In Frankfurt bahnt sich dem "Kicker" zufolge auch die Verpflichtung von Torjäger Lucas Alario von Bayer Leverkusen an. Der Europa-League-Sieger sei sich mit dem 29-Jährigen im Grunde einig. Noch gibt es aber angeblich Differenzen mit den Leverkusenern um die Höhe der Ablösesumme. Ein Vollzug des Transfers wird demnach in den kommenden Tagen erwartet.