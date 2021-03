Bundesliga-Freitagsspiel Neu-Schalker Grammozis: "Keiner lässt den Kopf hängen"

"Ich habe in der kurzen Zeit das Gefühl, dass hier kein Spieler den Kopf hängen lässt. Ich spüre so eine Art Initialzündung durch den Trainerwechsel", sagte der neue Coach des FC Schalke 04 vor seinem ersten Auftritt in der Bundesliga im Abstiegs-Duell mit dem FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Schalker Arena.