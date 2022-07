Bundesliga Frauenfußball nach EM: "Chance auf dem Silbertablett"

Nächstes Großereignis bereits nächstes Jahr

Das nächste Großereignis für die DFB-Frauen steht bereits im nächsten Jahr mit der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an - wenn sie sich wie erwartet dafür qualifizieren. "Das wird uns auch nützen und ist quasi eine Chance auf dem Silbertablett. Wir müssen einfach dranbleiben. Die Chance ist so groß wie selten", sagte Kellermann.