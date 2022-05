Bundesliga Frankfurts Prioritäten vor West Ham - Glasner: "Stehe dazu"

Champions-League-Quali vor Augen

Die Werkself hat derweil die Qualifikation für die Champions League dicht vor Augen. Im Falle eines Sieges am Samstag in Hoffenheim wären die verbliebenen Restzweifel schon am vorletzten Spieltag beseitigt, das Nervenspiel eines Finales gegen Freiburg zum Abschluss könnte sich Bayer ersparen. "Das war unser Ziel", sagte Andrich. "Wir wollen es nächste Woche klarmachen."

Und dann verabschiedete er sich von den Journalisten mit den Worten: "Ich werde in der Kabine erwartet als DJ." Das mache "DJ Rob" wirklich gut, versicherte Kapitän Hradecky: "Der spielt gute Musik. Vor allem Ballermann-Musik. Das geht in meine Richtung. Besser als Gangster-Rap." Möglicherweise schon nächsten Samstag können sie in Leverkusen dann noch mehr Party-Musik auflegen.