Bundesliga Frankfurt siegt weiter: Champions League "ein Riesentraum"

Nach dem 3:1 (1:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim ist die Mannschaft von Trainer Adi Hütter als einziges Team in der Fußball-Bundesliga 2021 noch unbesiegt und meldet als Tabellenvierter nun neue Ambitionen an. Ob die Champions League realistisch ist, wurde der 50 Jahre alte Österreicher gefragt - und Hütter zögerte keinen Moment: "Wenn wir so weiterspielen auf alle Fälle."