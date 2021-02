Bundesliga Flick: Bayern kein Favorit in Frankfurt - Tolisso lange raus

Der 55-Jährige verwies auf die unterschiedlichen Voraussetzungen für die Partie am Samstag (15.30 /Uhr): "Eintracht Frankfurt hat die beste Mannschaft 2021, hat die meisten Punkte geholt, hat einen sehr guten Lauf, hat aktuell eine sehr gute Form. Wir haben einige Spieler, die nicht dabei sind und können nicht aus dem Vollen schöpfen", sagte Flick am Freitag. Zudem trete man auswärts an: "Es ist ein Spiel, da kommt es auf die Einstellung an und wie wir in das Spiel reingehen."