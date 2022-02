Bundesliga FC-Coach Baumgart zurück: "Liebe das, da am Rand zu stehen"

Seine Tochter habe das Aufnehmen und die Veröffentlichung des Videos nicht mit ihm abgesprochen. "Das muss sie aber auch nicht", versicherte der 50-Jährige: "Die Kinder wissen, wie ich zu Hause bin. Es gab ja schon ein, zwei Spiele, die sie so erlebt haben." Überhaupt war er darum bemüht, nicht groß auf das Video einzugehen und es als Randnotiz abzutun. "Was heute große Ausmaße annimmt und was nicht, darüber kann man sich keine Gedanken machen", sagte er: "Aber wer mich kennt, weiß, dass das nichts Unnormales war."

Freigetestet

Baumgart war am vergangenen Mittwoch positiv getestet worden und konnte sich an diesem Mittwoch freitesten. Gegen Freiburg (1:0) hatte ihn sein Assistent André Pawlak als Chef vertreten. Der Leipziger Kollege Domenico Tedesco zeigte sich "in erster Linie erfreut, dass er gesund ist, dass er keinen schweren Verlauf hatte". Und ergänzte schmunzelnd: "Ich glaube, das hat das Video auch noch mal gezeigt."

Kurios ist, dass die im Vorjahr erst in der Relegation geretteten Kölner nach 21 Spielen als Sechster mit einem Punkt Vorsprung auf den Vizemeister ins Spiel gehen. Das sei nur "eine Moment-Aufnahme", sagte Baumgart: "Wir stehen weit über unseren Zielen, Leipzig hinkt ein bisschen hinterher. Ziel ist es aber, auch in Leipzig zu gewinnen". Tedesco versicherte: "Es ist kein Witz, dass ich seit Wochen nicht auf die Tabelle geschaut habe." Diese werde erst zu einem späteren Zeitpunkt der Saison wichtig. Klares Ziel von RB bleibt Rang vier und damit die Qualifikation für die Champions League. In Köln spricht man derweil noch nicht offen von Europa.

Nach einem wochenlangen Streit, den RB auch juristisch führte, dürfen wieder deutlich mehr Zuschauer und Zuschauerinnen in die Red Bull Arena. 15 000 sind am Freitag zugelassen.