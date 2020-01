Bundesliga Bayern angriffslustig - Müller: "Liefern, wenn man muss"

"Wir nehmen es gerne mit. Es gibt der Mannschaft auch einen Ticken Selbstvertrauen. Aber wir wissen, dass wir in der Liga noch 16 Spiele haben, in denen wir gefordert sind", erklärte Flick. Sein Team hat in Berlin mit einer konzentrierten halben Stunde der Konkurrenz deutlich gemacht, dass der nationale Branchenführer auf Attacke-Modus gestellt hat. Mit dem 4:0 (0:0) am Sonntagabend bei Hertha bleibt der FC Bayern den Leipzigern mit vier Zählern Rückstand auf den Fersen.